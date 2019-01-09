МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Гендиректора авиакомпании iFly, обвиняемого в даче более 2 миллионов рублей взятки сотруднику Росавиации, будут судить в Москве, сообщает в среду Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России.

Гендиректору авиакомпании предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

"Следствием установлено, что глава авиакомпании iFly в 2017-2018 годах за организацию выдачи для авиакомпании разрешения на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных нерегулярных (чартерных) сезонных рейсов, ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в сумме 180 тысяч рублей. За указанный период общая сумма переданной взятки составила 2 миллиона 160 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В целях обеспечения наказания следствием приняты меры по наложению ареста на имущество генерального директора авиакомпании iFly на сумму 27 миллионов рублей, добавили в следственном управлении, сообщив, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Кроме того, следствием предъявлено обвинение заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации по факту получения взяток (части 6 статьи 290 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде заключения по стражу", — говорится в сообщении.