ВЛАДИВОСТОК, 10 янв /ПРАЙМ/. Льготные авиабилеты в Магадан, Екатеринбург и Санкт-Петербург начали продавать в Приморье, сообщает администрация края.

"По данным на четверг, 10 января, льготные билеты в Приморье продаются по трем направлениям. Авиакомпания "Якутия" продает билеты из Владивостока в Магадан и обратно (3 000 рублей в одну сторону), авиакомпания "Уральские авиалинии" — в Екатеринбург (6 400 рублей в одну сторону) и Санкт-Петербург (7 500 рублей в одну сторону) и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

В 2019 году в перечень маршрутов, на которые приморцы могут купить льготные авиабилеты, вошли восемь направлений. Помимо трех вышеназванных, это Владивосток – Москва, Владивосток – Новосибирск, Владивосток – Советская Гавань, Владивосток – Сочи, Владивосток – Минеральные Воды.

По данным властей края, авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" находятся в стадии заключения соглашений с Росавиацией. После этого субсидированные авиабилеты этих компаний также поступят в продажу.

По решению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, программа субсидирования авиаперевозок с ноября 2018 года расширена — теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.

Льготные тарифы действуют на маршрутах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.