МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" опубликовала предварительные данные по объемам выпуска автотранспорта в декабре 2018 года, по соотношению с показателями аналогичного периода в 2017 году выпуск снизился почти в 3,5 раза.

"По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", объем выпуска автотранспорта в декабре минувшего года составил 273 единиц, что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

По информации "Автопрома", традиционно наибольшую долю в статистике месяца заняло легковое подразделение – 197 автомобилей. Отмечается, что относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в четыре раза, а весь объем был обеспечен одним заводом – "Еврокар".

Производство грузовых автомобилей в последнем месяце прошлого года не осуществлялось (информация по АвтоКрАЗу отсутствует, завод перестал публиковать данные о своем производстве с августа 2016 года). Автобусное производство упало на 35%, до 76 штук.

По данным ассоциации, всего за 12 месяцев 2018 года на Украине было изготовлено 6623 единиц автотранспортных средств, на 23% меньше, чем в предыдущем году.

Так, легковых автомобилей – 5660 единиц, что меньше на 22% по соотношению с предыдущим годом, коммерческих – 132 единицы, что меньше на 73%, автобусов – 831 единицы, что на 3,4% больше аналогичного периода предыдущего года.