ЯКУТСК, 11 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Якутия" открыла продажу льготных авиабилетов по семи направлениям, сообщает пресс-служба перевозчика.

По решению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, программа субсидирования авиаперевозок с ноября 2018 года была расширена — теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалид с детства второй или третьей группы. Кроме того, субсидированные авиабилеты могут приобрести члены многодетных семей.

В пятницу авиакомпания "Якутия" объявила о продаже билетов по специальным тарифам.

"В рамках утвержденного списка маршрутов на период полетов до 31 декабря 2019 года, субсидируемых Росавиацией по постановлению правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1242, авиакомпания "Якутия" предлагает приобрести билеты по специальным льготным тарифам по следующим направлениям: Якутск — Чита (7050 рублей), Якутск — Улан-Удэ (8460 рублей), Якутск — Магадан (7050 рублей), Магадан — Анадырь (7050 рублей), Олекминск — Иркутск (7050 рублей), Хабаровск — Мирный (7050 рублей), Нерюнгри — Красноярск (8460 рублей). Цена указана за перелет в одном направлении", — говорится в сообщении.

Места по льготным тарифам предоставляются в экономическом классе.

Ранее сообщалось, что минтруд Якутии разрабатывает рекомендации, согласно которым многодетные родители смогут получить скидку на авиабилеты независимо от того, на чье имя оформлено удостоверение многодетной семьи.