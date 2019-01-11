МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Железнодорожники полностью восстановили штатную работу системы регулирования движения поездов в автоматическом режиме Курского направления Московской железной дороги, сообщила пресс-служба МЖД.

В пятницу Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила о возможных задержках в движении поездов на Курском направлении из-за технических проблем.

"Железнодорожники полностью восстановили штатную работу системы регулирования движения поездов в автоматическом режиме на перегоне Царицыно — Перерва Курского направления Московской железной дороги, которая ранее была нарушена из-за повреждения кабеля сторонней организацией", — говорится в сообщении.

В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД проводит работу по вводу поездов в график.