ВОЛГОГРАД, 11 янв /ПРАЙМ/. Аэропорт в Волгограде снова закрыт из-за непогоды, на этот раз до 3 утра (2.00 мск), сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.

"До 3 часов ночи аэропорт закрыт по метеоусловиям", — сообщили РИА Новости в справочной аэропорта Волгограда.

Согласно онлайн-табло, из-за снега с дождем задерживаются десять прилетающих и вылетающих рейсов.

Ранее сообщалось, что два самолета из Москвы и Петербурга вечером в пятницу уже отправились на запасные аэродромы в Астрахань и Ростов-на-Дону соответственно, а аэропорт был закрыт с 19.20 до 20.00 (18.20 — 19.00 мск).