ДАМАСК, 12 янв /ПРАЙМ/. Атака израильских военных самолетов на окрестности сирийской столицы не повлияла на работу международного аэропорта Дамаска, сообщает государственный телеканал Ikhbariya.

Согласно данным портала Flightradar, вскоре после атаки в 23.58 (0.58 субботы мск) из дамаскского аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн.

Ikhbariya ранее сообщил, что летевшие со стороны района Галилейский палец (на границе с Ливаном) израильские военные самолеты запустили в ночь на субботу несколько ракет по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии сбила большую часть ракет, ущерб был нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии.

"Авиасообщение в международном аэропорту Дамаска нормальное, атака на него не повлияла", — заявил телеканалу источник в министерстве транспорта Сирии.

Предыдущая подобная атака произошла 25 декабря. Тогда самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих, хотя большинство израильских ракет были сбиты. Атака была беспрецедентно длительной — более полутора часов. Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что израильская авиация нанесла удары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры.