МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Следователи проводят проверку после схода 29 вагонов грузового поезда с углем на перегоне Делюр — Тыреть в Иркутской области, сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось о сходе 29 вагонов грузового поезда с углем на 4969-м километре ВСЖД. Пострадавших нет.

"По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.