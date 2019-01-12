ИРКУТСК, 12 янв /ПРАЙМ/. Движение двух пассажирских поездов будет задержано из-за схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ВСЖД.

Ранее сообщалось, что движение на перегоне "Делюр-Тыреть" в Иркутской области, где утром в субботу с рельсов сошли 29 вагонов с углем, перекрыто в обоих направлениях. Один восстановительный поезд начал работу, еще два поезда со специалистами направляются к месту схода со станции "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск". Угрозы экологической ситуации нет. Пострадавших нет. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.

"Движение двух пассажирских поездов будет задержано из-за схода вагонов. Поезда №5 "Улан-Батор-Москва" на 5 часов. Поезда № 100 "Москва-Владивосток" на 8 часов", — сообщил собеседник агентства.

По факту ЧП следственные органы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку.