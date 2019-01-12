ИРКУТСК, 12 янв — ПРАЙМ. В Иркутской области на месте схода с рельсов вагонов с углем три восстановительных поезда устраняют повреждения 250 метров полотна и двух опор контактной сети, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Ранее сообщалось, что движение на перегоне "Делюр-Тыреть" в Иркутской области, где утром в субботу с рельсов сошли 29 вагонов с углем, перекрыто в обоих направлениях. Угрозы экологической ситуации нет. Пострадавших нет. Задержаны два пассажирских поезда.

"В результате схода вагонов нарушен габарит соседнего пути. Повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. На месте происшествия работают три восстановительных поезда", — говорится в сообщении.

Движение двух пассажирских поездов — №5 "Улан-Батор-Москва" и № 100 "Москва-Владивосток" — будет задержано на 5 и 8 часов соответственно. На станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-Пассажирский по ходу следования поездов для пассажиров поездов будет организовано горячие питание.

Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб ОАО "РЖД". По факту схода вагонов следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.