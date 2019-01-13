СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв /ПРАЙМ/. Самолет, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Симферополь", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Двенадцатого января рейс N4-534 авиакомпании Nordwind выполнявший перелет по маршруту Симферополь — Москва (Шереметьево) после взлета из аэропорта "Симферополь" запросил посадку в аэропорту вылета. Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо", — сказали в пресс-службе.

Посадка была произведена в штатном режиме в 20.56 по московскому времени.

"Для доставки пассажиров в Москву авиакомпания направит резервный самолет, который прибудет в Крым около 3 часов ночи", — отметили в пресс-службе.