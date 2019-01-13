ИРКУТСК, 13 янв /ПРАЙМ/. Движение поездов на участке Транссиба в Иркутской области, прерванное из-за схода 29 вагонов с углем, восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Ранее сообщалось, что движение на перегоне "Делюр-Тыреть" в Иркутской области, где утром в субботу с рельсов сошли 29 вагонов с углем, было перекрыто в обоих направлениях. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. Движение двух пассажирских поездов — №5 "Улан-Батор-Москва" и № 100 "Москва-Владивосток" было задержано. На месте происшествия работали 300 человек, три восстановительных поезда, девять единиц спецтехники.

Движение по одному пути было восстановлено в 3.00 местного времени (22.00 мск).

"Тринадцатого января в 1.58 московского времени движение поездов на участке "Делюр-Тыреть" ВСЖД было полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. По факту схода вагонов следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.