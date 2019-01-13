ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший в Махачкалу из Сургута, вынужденно вернулся в аэропорт вылета, как предполагается, из-за сработавшего датчика шасси, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства уточнил, что самолет Boeing-737 вылетел в воскресенье в Махачкалу около 5.40 по местному времени (3.40 мск), однако вскоре был вынужден вернуться в пункт отправления.

"Предполагаемая причина — сработавший датчик незакрытого шасси, эта информация уточняется. Пострадавших нет", — сказал источник.

В воздушной гавани Сургута пояснили РИА Новости, что повторный рейс по указанному маршруту запланирован на 10 часов (8.00 мск).