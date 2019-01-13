СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Рейс N4-534 авиакомпании Nordwind, выполнявший перелет по маршруту Симферополь — Москва (Шереметьево), совершил вечером в субботу вынужденную посадку в международном аэропорту "Симферополь", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Посадка была произведена в штатном режиме в 20.56 по московскому времени.

"Резервный борт вылетел из Крыма в 3:55 со 143 пассажирами на борту", — сообщили в пресс-службе.