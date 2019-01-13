МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Самолет чешской Smart Wings мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном аэропорту "Шереметьево" из-за ошибки пилота или плохой уборки взлётно-посадочной полосы, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ (по взаимодействию со СМИ) Лариса Марковец.

Ранее в воскресенье самолет чешской Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево", после чего она была закрыта. На борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.

Как сообщила Марковец, по факту ЧП организована доследственная проверка.

"По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлётно-посадочной полосы", — сообщила она.