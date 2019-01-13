МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Асимметричный вывод двигателей на взлетный режим мог стать причиной выкатки самолета чешской авиакомпании Smart Wings за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в воскресенье самолет чешской Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево", после чего она была закрыта. На борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.

"По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей на взлетный режим", — заявили в пресс-службе.

В 16.40 мск были полностью завершены аварийно-спасательные работы после инцидента с воздушным судном чешской авиакомпании Smart Wings.

На данный момент проводится расследование по факту выезда за пределы ВПП1 воздушного судна.

Службы аэропорта, отметили там, в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по эвакуации пассажиров и экипажа, буксировке воздушного судна на место стоянки, по ликвидации последствий выката самолета и минимизации задержек рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров.

По данным пресс-службы, средства объективного контроля за аэродромом и полученные электронные данные подтверждают высокий коэффициент сцепления и высокое качество уборки летного поля в "Шереметьево" на момент возникновения инцидента.

Аэропорт обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Ситуация стабилизируется, вылет рейсов обеспечивается по расписанию.