ТОКИО, 14 янв /ПРАЙМ/. Японская авиакомпания ANA намерена в этом году впервые организовать регулярные рейсы в Москву и Владивосток на фоне активизации экономического сотрудничества между Россией и Японией, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

До сих пор только одна из японских авиакомпаний – JAL — совершала перелеты в Москву из Токио, а рейсы во Владивосток из Японии — исключительно российские авиалинии.

По данным газеты, 140 тысяч пассажиров отправились из Москвы в Японию с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года, что на 10% больше, чем годом ранее. А поток пассажиров из Японии во Владивосток возрос на 20% и достиг 70 тысяч.

В 2017 году офисы в Москве имели более 300 японских компаний, а во Владивостоке – около 50.

Экономические связи России и Японии расширились в последние годы, в том числе на Дальнем Востоке, на фоне усилий правительств двух стран по созданию условий для подписания мирного договора. В декабре прошлого года в Токио было подписано акционерное соглашение об участии консорциума японских компаний Sojitz, JOIN и JATCO в строительстве аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск.