КАИР, 15 янв /ПРАЙМ/. Египетский национальный авиаперевозчик Egyptair отменил рейс из Каира во Франкфурт-на-Майне, запланированный на вторник, из-за забастовки в Германии, говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что отменен обратный рейс из Франкфурта-на Майне в египетскую столицу. "Коммуникационный центр Egyptair связался с клиентами, планировавшими поездку во Франкфурт, и сообщили им об изменениях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в восьми крупных аэропортах Германии во вторник запланирована забастовка сотрудников службы безопасности. В частности, акции протеста запланированы в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов.