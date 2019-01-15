ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв /ПРАЙМ/. Паромную переправу с Сахалина на материк закроют примерно с 12.00 вторника (04.00 мск) до четверга, сообщил во вторник РИА Новости заместитель генерального директора АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Прогнозируемый синоптиками циклон в Татарском проливе вновь внесет корректировки в работу морской линии Ванино — Холмск. В настоящее время в сахалинский порт прибыл паром "Сахалин-9", который сразу встал на обработку грузов, затем он уйдет в Ванино. Сразу после этого морское сообщение острова с материком закроется. Дизель-электроходы "Сахалин-8" и "Сахалин-10" уже находятся на пути к материку", — рассказал собеседник агентства.

Непогоду все три судна традиционно будут пережидать на рейде порта Ванино. По словам Котликова, паромная переправа может начать работу как раньше, так и позже четверга.

"Это будет зависеть от улучшения или ухудшения погодных условий", — заключил замдиректора "Дальтранссервиса".