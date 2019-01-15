ВЛАДИВОСТОК, 15 янв /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования, чтобы снизить ажиотаж среди пассажиров, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе Мария Мухина.

В понедельник сообщалось, что старт продаж авиабилетов "Аэрофлота" по субсидированным тарифам вызвал ажиотаж среди жителей Камчатки, у касс выстаиваются очереди. Весной 2018 года на Камчатке уже наблюдался ажиотаж в период продаж льготных авиабилетов. Тогда офисы представительства "Аэрофлота" перешли на ежедневный режим работы и увеличили продолжительность рабочего дня. Также бронирование билетов осуществлялось через call-центр авиакомпании, а выкупить их можно было в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

"Теперь он (период выкупа – ред.) составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. Такая мера принята для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров. По предварительным оценкам, первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления", — сказала Мухина.

По ее словам, новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, которые бронировали с начала открытия продаж – 12 и 13 января. В этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно по месту первоначального бронирования: в call-центре авиакомпании или у агентов.

"Если же перелет запланирован в течение ближайших семи дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток – тайм-лимит до оформления билета устанавливается на 2 часа", — отметила Мухина.

Она напомнила, что, кроме собственных касс "Аэрофлота", купить билеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.

Субсидированные билеты, согласно постановлению правительства России, продают для жителей Дальнего Востока значительно дешевле обычных. Традиционно кампания субсидированных перелетов начиналась в апреле и заканчивалась в октябре. В конце 2018 года правительство России постановило расширить период льготных перевозок на весь год. На субсидированные билеты имеют право жители Дальнего Востока до 23 лет, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II или III группы и сопровождающие их лица.