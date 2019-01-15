БРЮССЕЛЬ, 15 янв /ПРАЙМ/. Торгпредство РФ в Бельгии хотело бы продвигать поставки некоторых видов российской автотехники в африканские страны, где есть интерес к покупке наших полноприводных автомобилей, предназначенных для сложных дорожных условий — к примеру, к "Камазам", рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Бельгии Анатолий Горшков.

"Мы работаем над тем, чтобы возобновить экспорт в Бельгию продукции российского автопрома, которая поставлялась сюда в значительных объемах до начала 90-х годов. Также хотим использовать Бельгию для того, чтобы продвигать некоторые виды российской автотехники в африканские страны", — сказал он.

У бельгийских компаний исторически контакты с Африкой налажены и поддерживаются, а там огромный спрос на автотехнику повышенной проходимости, на тракторы, электрогенераторы, другую продукцию машиностроения, отметил торгпред. У РФ же сейчас торговые отношения с государствами южнее Сахары не очень развиты, там нет российских торговых представительств, за исключением ЮАР, пояснил он.

В этих странах есть заинтересованность в покупке российских полноприводных автомобилей, имеющих конкурентную цену по сравнению с европейскими аналогами и предназначенных для эксплуатации в сложных условиях — например, при отсутствии дорог с твердым покрытием. "Речь идет о производимых в России грузовиках "Урал", "Камаз", различных модификациях УАЗов", — добавил Горшков.

Этот экспорт в Бельгию будет предназначен для дальнейшего реэкспорта или транзита в африканские страны, чем займутся бельгийские партнеры, пояснил он. На вопрос, есть ли уже такие партнеры, Горшков ответил: "Пока все на начальной стадии, ведем предметные обсуждения с бельгийскими компаниями, подключаем российских автопроизводителей".

"Перед нами еще будет стоять задача организовать небольшую демонстрационную площадку (товаров российского автопрома – ред.) на таможенной территории либо в порту Антверпена, либо Зебрюгге, которые специализируются на ввозе и вывозе автотехники", — заключил он.