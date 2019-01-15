МЕХИКО, 15 янв /ПРАЙМ/. Мексиканская компания Aeromexico договорилась с российским "Аэрофлотом" о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса (код-шеринге) при полетах в Москву и Мехико соответственно, говорится в распространенном в понедельник коммюнике мексиканского перевозчика.

Совместные рейсы будут осуществляться через Европу. "Пользователи из нашей страны смогут прибыть в российскую столицу через пункты в Европе, где у Aeromexico есть операционная деятельность, а именно Амстердам, Лондон, Мадрид и Париж", — говорится в сообщении.

Обе компании уже входят в альянс SkyTeam. В связи с этим соглашение о код-шеринге предполагает также предоставление дополнительных привилегий по программе часто летающего пассажира и схему накопления миль за лояльность.

Также пассажиры будут иметь доступ к услугам SkyPriority в аэропортах, таким как приоритет при регистрации на рейс, регистрации багажа, использовании VIP-залов и так далее.