ХАБАРОВСК, 15 янв /ПРАЙМ/. Губернатор края Сергей Фургал и начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин намерены создать совместную программу по развитию отдаленных поселков региона, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает во вторник краевое правительство.

Отмечается, что перспективы развития сотрудничества между магистралью и правительством края Фургал и Маклыгин обсудили на встрече в правительстве края. В частности, развитие поселков в зоне БАМа, удаленных от районных центров. Как пояснил Маклыгин, в таких поселках необходимо решать социальные вопросы и менять ветхие котельные.

"На встрече прозвучало предложение о создании совместной программы по развитию таких поселков на территории Хабаровского края. Сергей Фургал поддержал идею, отметив ее большую социальную значимость", — говорится в сообщении.

"Мы много внимания уделяем развитию отдаленных, в том числе северных территорий. Условия жизни там другие. Нам приходится помогать решать многие вопросы. Речь идет о медицине, ЖКХ, транспортной доступности, помогаем доставлять продовольствие. Объединив усилия, сможем эффективнее повышать качество жизни", — приводятся в сообщении слова Фургала.

Отмечается, что губернатор также поблагодарил начальника ДВЖД за вклад в развитие экономики региона. ДВЖД — крупнейший налогоплательщик, в 2018 году в краевой бюджет она перечислила 6,3 миллиарда рублей налогов. Кроме того, для увеличения пропускной способности компания вкладывает средства в модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

В прошлом году краевые власти и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018 – 2020 годы. Стороны договорились о взаимодействии в работе по обеспечению перевозок пассажиров и грузов, модернизации транспортной инфраструктуры, обновлению пассажирского подвижного состава.

Байкало-Амурская магистраль протяженностью 4,3 тысячи километров проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, республик Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровского края. БАМ проходит севернее Транссиба и является альтернативным выходом России к Тихому океану. Активное строительство дороги началось в 1974 году и завершилось в 1984 году.