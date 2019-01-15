ВАШИНГТОН, 15 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Три пассажира из США, которые требуют от "Аэрофлота" и Finnair возмещения за опоздание на рейс, почти не имеют шансов выиграть дело, причем суд даже может применить санкции к адвокату истцов за явно необоснованные претензии к авиакомпаниям, считает американский юрист Брюс Маркс.

"Исковое заявление в основном явно необоснованное… Шансы на успех иска очень малы, намного больше риск того, что (к адвокату истцов — ред.) будут применены санкции суда", — заявил Маркс, партнер фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.

Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины подали в федеральный суд Иллинойса на две авиакомпании за то, что они опоздали на совместный рейс Москва-Хельсинки, а также пропустили стыковочный рейс Хельсинки-Чикаго, после чего должны были купить новые билеты за 2,6 тысячи долларов. Истцы объяснили опоздание длинными очередями на регистрацию багажа, таможенный и паспортный контроль, а также тем, что у одного из истцов было врожденное повреждение тазобедренного сустава, так что ему пришлось долго добираться до выхода на посадку. Истцы также потребовали от суда принять к рассмотрению коллективный иск от всех, кто захочет к ним присоединиться, а также применить закон о рэкете RICO, который используется для борьбы с организованной преступностью.

Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров заявил РИА Новости, что компания изучает иск. Размер требований и характер обвинений он расценил как попытку оказать давление на авиакомпанию с целью дальнейшего заключения мирового соглашения на выгодных для истцов условиях. По словам Александрова, компания всегда защищает свое доброе имя в таких условиях.

Юрист Маркс считает, что у суда нет оснований принимать иск как коллективный. "Не более трех человек пропустили рейс, потому что один из них ходил с трудом. Нет никаких оснований предполагать, что кто-либо еще опоздал на рейс. Коллективный иск необоснован, за него могут последовать санкции (суда)", — сказал юрист.

"Нет также мыслимых оснований для заявлений по закону RICO… Они также необоснованы, и за них могут последовать санкции", — добавил он. Маркс пояснил, что закон RICO предполагает целый ряд условий, которые истцы не потрудились доказать. Например, для применения закона нужны доказательства мошенничества, наличия отдельного сообщества, через которое ответчики осуществляют предполагаемые преступные действия на протяжении не менее чем полутора лет. Наконец, требуется минимум два различных "класса" истцов — все эти требования не соблюдены, пояснил Маркс.

Кроме того, он отметил, что авиакомпании обычно просят пассажиров прибыть в аэропорт за три часа до вылета, а не за два с небольшим, как в случае с истцами. При наличии проблем опорно-двигательного аппарата пассажирам тем более следовало быть в аэропорту раньше. "И если вы опоздали, то вы опоздали и теряете билет", — подытожил Маркс.

По его словам, суд может счесть иск явно необоснованным и на этом основании адвоката истцов могут обязать выплатить судебные издержки "Аэрофлоту" и Finnair. Кроме того, адвоката истцов могут дополнительно оштрафовать. Маркс пояснил, что самих истцов штрафовать вряд ли будут, поскольку требования коллективного иска и применения закона RICO исходят, скорее всего, от адвоката. Истцам штраф грозит истцам только в том случае, если они ложно изложили в иске факты, уточнил юрист.