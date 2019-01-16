МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Автопарк премьер-министра России Дмитрия Медведева пополнят автомобили проекта "Кортеж" в ближайшем будущем, сообщил РИА Новости источник.

Во вторник Медведев приехал на Гайдаровский форум на отечественном лимузине Aurus проекта "Кортеж". Пресс-секретарь премьера Олег Осипов сообщил РИА новости, что Медведев ездил на лимузине проекта "Кортеж" еще на рождественскую службу в Храм Христа Спасителя, теперь этот автомобиль будет основным.

"Пока есть только лимузин. В ближайшем будущем в автопарке появятся другие машины Aurus, среди которых минивэны", — сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин пересел на российский Aurus (Au Rus — "русское золото") Senat Limousine еще в прошлом году. Впервые он проехал на этом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая из рабочего кабинета в резиденции. В настоящее время в кортеж Путина входят седаны и минивэны.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе: лимузин, седан, минивэн — для первых лиц государства. Бюджетные инвестиции в него составляют 12,4 миллиарда рублей. Основной заказчик автомобилей — гараж особого назначения Федеральной службы охраны. Продажи новинки на рынке планируются на начало 2019 года, стоимость машины составит не менее 10 миллионов рублей, и на них уже есть первые заказы.

Помимо автомобилей класса "люкс", в рамках проекта должен появиться внедорожник и мотоцикл, причем первый должен выйти в серию уже в конце 2019 — начале 2020 года. Мотоцикл проекта начнет выпускаться под брендом "Иж" не ранее 2020 года. Предполагается, что он будет продаваться как в России, так и за рубежом, и может стать полностью электрическим.