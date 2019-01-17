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МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация пилотов воздушных линий Аргентины (APLA) объявила в среду о 48-часовой забастовке в знак протеста против разрешения найма на работу иностранных пилотов.

Как сообщается в коммюнике ассоциации, забастовка начнется в 06.00 четверга (12.00 мск) и продлится до 06.00 субботы.

APLA и Союз пилотов воздушных линий (UALA) выступают против резолюции Национальной администрации гражданской авиации (ANAC) разрешить пилотам с иностранными лицензиями летать на национальных линиях.

"ANAC настаивает на свободном открытии нашего неба иностранным пилотам, чтобы иметь возможность заменить нас, когда мы реализуем наше конституционное права на забастовку", — отмечают организаторы акции.

В ноябре прошлого года пассажиры сразу 111 рейсов авиакомпаний Aerolineas Argentinas и Austral не смогли вылететь из аэропортов Аргентины из-за крупной забастовки служащих.