ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 янв /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Сургута, являющийся крупнейшей воздушной гаванью Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил о рекордном пассажиропотоке по итогам 2018 года.

"Аэропорт Сургут обновил рекорд по количеству пассажиров за год. С января по декабрь 2018 года услугами сургутского аэропорта воспользовались 1,75 миллиона пассажиров, что на 2% больше совокупного пассажиропотока предыдущего года", — говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.

Отмечается, что положительная динамика наблюдалась как на внутренних, так и на международных линиях. Увеличение пассажиропотока в предприятии объяснили открытием новых направлений авиакомпаний-партнеров воздушной гавани и увеличением частоты на существующих маршрутах.

"Рост показателей связан и с увеличением частоты туристических чартерных рейсов, открытию новых направлений базовой авиакомпании "Ютэйр" из Сургута, положительной динамикой на южные направления в летний высокий сезон в Сочи, Анапу, Симферополь, Краснодар, Геленджик", — поясняется в сообщении.

Самым востребованным у пассажиров, вылетающих из Сургута, остается столичное направление. Второе место в этом негласном рейтинге сохранил Санкт-Петербург, тройку замкнула Уфа. По данным аэропорта, список самых популярных международных маршрутов возглавили Анталья, Худжанд, Камрань, Ош и Бишкек.