ЛОНДОН, 17 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Британское Агентство по мореходству и береговой охране (MCA) подтвердило РИА Новости факт задержания российского судна "Кузьма Минин", по их словам, экипаж здоров.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов в четверг сообщил РИА Новости, что сухогруз мурманского морского пароходства "Кузьма Минин", который ранее был снят с мели недалеко от британского порта Фалмут, арестован в Британии за долги судовладельца. В пресс-службе мурманского морского пароходства РИА Новости отказались прокомментировать эту информацию.

"Судно "Кузьма Минин" остается задержанным MCA в ожидании ремонта до тех пор, пока владельцы не устранят неисправности. Судно неоднократно посещали представители агентства с того момента, как оно село на мель 18 декабря 2018 года. Последнее посещение состоялось 16 января с целью удостовериться в нормальном самочувствии находящегося на борту экипажа", — сообщила официальный представитель агентства.

По ее словам, здоровью экипажа ничего не угрожает.

"Судно по-прежнему имеет электроснабжение и обладает ходом, все члены экипажа находятся в безопасности и здоровы. Местные благотворительные организации при поддержке капитана порта (Фалмут) имеют возможность доставлять на борт продовольствие для помощи экипажу", — отметила представитель МCA.

В числе неисправностей и недочетов, послуживших основанием для невыпуска судна в море, агентство перечисляет неработающий гирокомпас, истекшие сроки трудовых соглашений с моряками, недостаточное количество продовольствия на борту, истекший сертификат на судоходство и недостатки в оборудовании, обеспечивающем безопасность.

В середине декабря российский сухогруз "Кузьма Минин" застрял в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. На борту судна находилось 18 членов экипажа, все они граждане России. Спустя несколько часов после инцидента судно было снято с мели, через несколько дней осмотрено водолазами, которые обнаружили незначительные повреждения корпуса.