ЛОНДОН, 17 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне поддерживает связь с капитаном арестованного в Британии российского сухогруза "Кузьма Минин", британские власти подходят к ситуации конструктивно, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Посольство поддерживает связь с капитаном и представителями британских властей, которые подходят к ситуации конструктивно. Исходим из того, что урегулирование вопроса лежит в первую очередь в плоскости коммерческих взаимоотношений судовладельца со своими партнерами", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что 3 января британские власти проинформировали посольство о том, что российский сухогруз, ранее задержанный в порту Фалмут ввиду неудовлетворительного технического состояния, был по решению суда арестован "в качестве меры по обеспечению исполнения долговых обязательств судовладельца перед одним из своих контрагентов".

"Соответствующий ордер был вручен капитану. Задолженность не связана с инцидентом, который произошел с судном у берегов Великобритании в декабре 2018 года", — отметил собеседник агентства.

В середине декабря российский сухогруз "Кузьма Минин" застрял в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. На борту судна находилось 18 членов экипажа, все они граждане России. Спустя несколько часов после инцидента судно было снято с мели, через несколько дней осмотрено водолазами, которые обнаружили незначительные повреждения корпуса.