МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Россия поставит Казахстану 45 вертолетокомплектов Ми-8АМТ/Ми-171 до 2025 года для организации сборки на казахстанском "Авиаремонтном заводе № 405", сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Вертолеты России", национальная компания "Казахстан инжиниринг" и "Авиаремонтный завод № 405" подписали контракт, предполагающий организацию крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане, создание системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года", — говорится в сообщении.

"Подписанный документ знаменует расширение промышленной кооперации России и Казахстана. Он позволит нам наработать совместные компетенции в авиастроении, а также обеспечит загрузку имеющихся производственных мощностей", — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"К настоящему времени "Авиаремонтный завод № 405" прошел технический аудит со стороны холдинга, а МВЗ им. Миля модифицировал планируемый к сборке вертолет в соответствии с требованиями заказчика", — заявил, в свою очередь, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Кроме того, на встрече сторон обсуждались вопросы взаимодействия в области ремонта бронетанковой техники, открытия сборочного производства вертолетов в Казахстане, предполагающий дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, а также обучение инженерно-технического персонала. Участники встречи также договорились о проведении начиная с этого года ежегодных российско-казахстанских военно-промышленных конференций.

Ранее в четверг пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила о том, что сборка этих вертолётов будет налажена на "Авиаремонтном заводе № 405". При этом уточнялось, что в настоящее время основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в республике является ряд государственных учреждений и коммерческие авиакомпании.