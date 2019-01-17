МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Mercedes приостановил сборку LCV Sprinter на "ГАЗе" из-за нехватки комплектующих, сообщил РИА Новости представитель "Мерседес-Бенц РУС"

"В связи с отсутствием ряда необходимых комплектующих АО "Мерседес-Бенц РУС" временно приостанавливает производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях "Группы ГАЗ". Мы работаем над решением и надеемся, что сможем возобновить производство как можно скорее", — сказал собеседник агентства, пояснив, что сотрудничество с "ГАЗом" носит для компании стратегический характер.

Контракт "Группы ГАЗ" с Daimler на производство на мощностях Горьковского автозавода автомобилей Mercedes был подписан в конце 2011 года. В организацию выпуска модели Mercedes-Benz Sprinter планировалось вложить 190 миллионов евро. Производство по полному циклу было запущено в 2013 году. Проектная мощность линии — до 25 тысяч машин в год.