БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв /ПРАЙМ/. Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур будет введен в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов перед совещанием с участием главы Минвостокразвития Александром Козловым.

Ранее власти Приамурья сообщали, что ввод в эксплуатацию нового моста протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2020 года.

"По плану мост будет построен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020, постоянный пункт пропуска будет запущен летом (2020 года). Сейчас мы обсуждаем, когда будет запущен временный пункт пропуска",- сказал Орлов.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что "с точки зрения строительно-монтажных работ работы идут в графике".

"Было принято решение Росгранстроем развернуть здесь на территории временный пункт пропуска, обеспечить прохождение грузового автомобильного транспорта, параллельно будем синхронно строить постоянный пункт пропуска",- сказал Козлов.

Губернатор Приамурья уточнил, что при создании временного пограничного пункта пропуска будет учтен опыт Крымского моста.

"Это модульные конструкции, которые после того, как необходимость в них отпадет, будут перемещены на другие объекты Росгранстроя, а у нас будет введен в эксплуатацию постоянный пункт пропуска",- отметил Орлов.

В декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области стартовало строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая.