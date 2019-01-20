МОСКВА, 20 янв /ПРАЙМ/. РЖД с воскресенья открывают продажу первых так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования, сообщали представители компании и "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании).

Компания открывает продажи билетов на поезда за 90 дней до даты отправления. Таким образом, билеты с 20 января будут продаваться на поезда отправлением с 19 апреля, сообщал журналистам гендиректор ФПК Петр Иванов.

Такие поездные документы в рамках пилотного проекта можно купить в двухэтажные сидячие поезда 740/739 "Москва — Воронеж" и купе поезда 26/25 "Москва — Ижевск". Из общего числа мест в вагонах продаваться как невозвратные будет лишь часть билетов. То есть, пассажиры смогут купить на эти поезда и привычные возвратные билеты.

Например, в указанном воронежском поезде будет 102 невозвратных билета, что составляет 9% от общего числа билетов в составе, в ижевском — 64 места, 8%.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО БИЛЕТ НЕВОЗРАТНЫЙ

Информировать пассажиров о возможности купить невозвратный билет будут кассиры и специальный значок на сайте РЖД.

Например, пассажир приходит в железнодорожную кассу, чтобы купить билет на нужное ему направление. Кассир, как рассказывал гендиректор ФПК, будет рассказывать о возможности покупки возвратного и невозвратного билета. Все кассиры, заверял Иванов, проинструктированы.

Невозвратные билеты на сайте РЖД будут обозначены соответствующей иконкой. Она, как показывала ФПК в презентации, нарисована белым цветом на сером фоне в виде прямоугольника с крестиком внизу справа.

КУДА ПРОДАЮТСЯ И "СОВСЕМ НЕ СДАТЬ"?

Невозвратные билеты могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, где тариф устанавливают железнодорожники. То есть, в плацкарт и общие вагоны — так называемый регулируемый сегмент, где тариф устанавливается государством в лице Федеральной антимонопольной службы — невозвратные билеты не продаются.

Экономия при покупке невозвратного билета, отмечали ранее РИА Новости в РЖД, составит от 5% до 20% от цены обычного возвратного. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать. В частности, при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событиях, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.