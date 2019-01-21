МОСКВА, 21 янв – РИА Недвижимость. Сразу несколько московских транспортно-пересадочных узлов, объединяющих станции метро и радиальные ветки железной дороги, в будущем превратятся в полноценные железнодорожные вокзалы, которые смогут принимать и пассажиров дальнего следования, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

В частности, по его словам, полноценным вокзалом в будущем станет станция "Карачарово" в составе ТПУ "Рязанская" на юго-востоке Москвы.

"Олег Валентинович Белозеров (глава "РЖД" — ред.) и наш мэр Сергей Семенович Собянин даже назвали ее Восточными воротами столицы. Здесь пересекаются две железные дороги и две линии метро, Рязанское шоссе и Юго-Восточная хорда", — отметил Хуснуллин.

Перспективы железнодорожного вокзала есть и у станции "Окружная", также объединяющей две ветки подземки и две железные дороги, и транспортных узлов в районе "Петровско-Разумовской" и "Ховрино", добавил он.

"Перечисленные мною крупные объекты – это только те фактические вокзалы в Москве, что уже реально строятся, где мы перешли от идеи к воплощению. Но есть и точки, которые еще находятся у нас в проработке. Например, есть вариант в районе Царицыно сделать Южный вокзал, перехватывающий пассажиров Курского направления железной дороги", — сказал собеседник агентства.

По словам чиновника, в рамках интеграции городского метро и пригородных электричек на периферии планируется создать дополнительные остановки маршрутов дальнего следования.

"Например, пассажир, который сейчас может приехать только на Казанский вокзал, будет выбирать, ехать ли ему до конечной или выйти на "Карачарово" и сразу пересесть либо на МЦК, либо на Большую кольцевую линию", — отметил он.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что по своему пассажиропотоку "новые" железнодорожные вокзалы Москвы смогут конкурировать со "старыми".

"То, что мы называем транспортно-пересадочный узел – это полноценные вокзалы, которые по пассажиропотоку могут даже опережать действующие "старые" вокзалы. Например, пассажиропоток "Карачарово" будет существенно больше пассажиропотока Савеловского или Рижского вокзалов и примерно сопоставим с потоком площади трех вокзалов", — сказал он.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте "РИА Недвижимость" 21 января в 10.00 мск.