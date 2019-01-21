С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 марта рассмотрит иск компании "Метрострой", с которой городские власти разрывают контракты на сооружение объектов метрополитена, о взыскании с комитета по строительству Петербурга 1,183 миллиарда рублей.

"Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 14 марта 2019 года в 12.15", — говорится в определении арбитража на портале "Электронное правосудие".

Согласно картотеке арбитражных дел, дата рассмотрения другого иска "Метростроя", настаивающего также на взыскании около 849 миллионов с городской дирекции транспортного строительства (ДТС), пока не назначена. Также суд пока не определил дату слушаний по иску ДТС к "Метрострою" на 2,883 миллиарда рублей.

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщил в понедельник о разрыве действующих контрактов с "Метростроем". Ведомство уточнило, что причиной этого решения стало "грубое неисполнение" генподрядчиком условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ, что привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы и социальной напряженности среди рабочих. Городские власти пообещали ввести обещанные станции метро в кратчайшие сроки путем привлечения "альтернативных подрядных организаций", которые, по оценке администрации Петербурга, готовы к строительно-монтажным работам по сооружению объектов метрополитена.