МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Капитану порта Керчь и береговым службам дано распоряжение скоординировать прием пострадавших при пожаре на судах в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, десять человек погибли, 14 удалось спасти.

"Капитану порта Керчь и береговым службам дано распоряжение скоординировать прием пострадавших при пожаре на судах в районе Керченского пролива", — сообщили в ведомстве.