СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Буксир и спасательное судно Черноморского флота принимают участие в операции по спасению моряков с двух горящих судов у берегов Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЧФ.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 спасены. Всего на бортах двух судов находился 31 человек.

"Буксир и спасательное судно ЧФ принимают участие в спасении моряков горящих судов у берегов Крыма", — сообщили в пресс-службе флота.

В операции по спасению моряков участвует несколько судов, в том числе специализированное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов". Пострадавших моряков с горящих судов доставят в порт и больницы Керчи, сообщили в Росморречфлоте, который координирует операцию.