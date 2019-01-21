МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Одиннадцать моряков погибли, 12 спасены в результате пожара на судах в районе Керченского пролива в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. На судах был 31 человек.

"Согласно обновленным данным, 12 человек живы, 11 погибли", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По информации источника РИА Новости, близкого к спасательной операции, еще три человека ушли под воду на глазах у спасателей. Поиски моряков продолжаются.