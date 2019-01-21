С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв /ПРАЙМ/. Расторжение контрактов на строительство объектов петербургского метрополитена с ОАО "Метрострой" может создать угрозу безопасности подземки, утверждает компания.

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщил в понедельник о разрыве действующих контрактов с "Метростроем". Ведомство уточнило, что причиной этого решения стало "грубое неисполнение" генподрядчиком условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ.

"Заказчик в лице дирекции транспортного строительства и комитета по развитию транспортной инфраструктуры не осознает всех последствий, к которым неизбежно приведет расторжение контрактов. В частности, нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации", — заявили в "Метрострое".

Компания отмечает также, что "халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе" и не исключает оспаривания разрыва госконтрактов на сооружение объектов метрополитена в судебном порядке.

Ранее пресс-служба "Метростроя" сообщила, что 26 декабря около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате. Эта акция протеста завершилась вечером в тот же день после того, как ситуацию с выплатами взял под личный контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как сообщал 30 декабря городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, всего на выплату зарплаты сотрудников ОАО "Метрострой" и его субподрядчиков было направлено 300 миллионов рублей. На прошлой неделе вице-губернатор города Николай Бондаренко сообщал на совещании в Смольном, что сотрудникам ОАО "Метрострой" и его субподрядных организаций в Санкт-Петербурге выплатили долги по зарплате за сентябрь-ноябрь 2018 года.