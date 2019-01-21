КРАСНОДАР, 21 янв /ПРАЙМ/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК (ЮСУТ).

"В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря", — говорится в сообщении. Отмечается, что дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, десять человек погибли, 14 удалось спасти.

По предварительным данным ЮСУТ, всего на борту находился 31 человек, граждане Индии и Турции. Информация о пострадавших будет уточняться, отмечает ведомство.