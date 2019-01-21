КРАСНОДАР, 21 янв /ПРАЙМ/. Руководитель Южного следственного управления на транспорте (ЮСУТ) СК РФ вместе со следователями и криминалистами направился к месту происшествия в Черном море, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, десять человек погибли, 14 удалось спасти. Всего, по предварительным данным ЮСУТ, на борту находился 31 человек, граждане Индии и Турции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"В настоящее время руководитель Южного следственного управления на транспорте вместе со следователями и криминалистами выехал на место происшествия", — сообщает пресс-служба ЮСУТ.