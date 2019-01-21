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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Местонахождение пяти моряков после пожара на двух судах в районе Керченского пролива в Черном море остаётся неизвестным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. На судах был 31 человек.

"Одиннадцать погибли, двенадцать моряков спасены, трое на глазах спасателей ушли под воду, про ещё пятерых неизвестно, были ли они в воде или остались на горящих судах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Большую часть спасенных подняли на борт специализированного аварийно-спасательного судна "Спасатель Демидов", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. Состояние моряков сообщить затруднились, отметив, что моряки наверняка получили переохлаждение. Планируется, что пострадавших доставят в медицинские учреждения Керчи.