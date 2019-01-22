КРАСНОДАР, 21 янв /ПРАЙМ/. Аварийно-спасательное судно проводит тушение судов в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

"Наше судно "Спасатель Демидов" проводит тушение", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 спасены. Всего на бортах двух судов находился 31 человек.