МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Депутат Госдума Наталья Кувшинова предложили Минтрансу обдумать возможность внедрения в РФ продажи невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны, сообщает газета "Известия".

"Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Кувшинова обратилась в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность внедрения в России невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны. В письме в ведомство парламентарий отметила, что в ее адрес поступили обращения граждан "из разных регионов" по этому поводу", — пишет издание.

Отмечается, что аналогичная просьба поступила от представителей Общероссийского объединения пассажиров. Кувшинова предложила дать перевозчику возможность "снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу… без согласования с ФАС", уточняет газета, ссылаясь на письмо депутата на имя главы Минтранса Евгения Дитриха, копия которого есть у "Известий".

В министерстве "Известиям" подтвердили получение письма. "Ответ будет направлен в установленном порядке" — сказал представитель Минтранса. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании) газете также сообщили, что примут участие в обсуждении механизмов реализации инициативы.

Невозвратные билеты могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, где тариф устанавливают железнодорожники. То есть в плацкарте и общих вагонах, так называемом регулируемом сегменте, где тариф устанавливает государство, невозвратных билетов не будет. Экономия при покупке невозвратного билета составит 5-20% от цены обычного возвратного в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать.