МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Следователи начали проверку после того, как самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорта СК России.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота" после посадки на 1,5 метра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал. Проверку по данному факту уже начала московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Проводится доследственная проверка по факту выката самолета авиакомпании "Аэрофлот" за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что 21 января 2019 года около 18.00 самолет Boeing 737 бортовой, следовавший рейсом из Астаны в Москву, выкатился левой стойкой шасси на грунт. На борту находились 81 пассажир и семь членов экипажа. Пострадавших нет, самолет видимых повреждений не получил.