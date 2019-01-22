МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Более 15 сотрудников безопасности и правоохранительных органов собрались в зоне прилета в аэропорту Шереметьево в ожидании рейса из Ханты-Мансийска, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее резервный борт с 61 пассажиром рейса "Сургут — Москва" вылетел в столицу из Ханты-Мансийска в 22.40 по местному времени (20.40 мск). Рейс SU1781 выполняется на самолете Airbus A320. Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, посадка ожидается в 23.28 мск.

Как передает корреспондент РИА Новости, в зоне прилета собрались более 15 сотрудников полиции и службы безопасности аэропорта, а также журналисты. Представители аэропорта поставили вторую линию заграждения перед выходом из зоны прилета.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 "Сургут — Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования. Авиадебошир задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".