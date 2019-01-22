МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Резервный борт "Аэрофлота" с пассажирами рейса Сургут-Москва, который совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", свидетельствуют данные онлайн-табло.

Резервный борт с 61 пассажиром рейса Сургут — Москва вылетел в столицу из Ханты-Мансийска в 22.40 по местному времени (20.40 мск). Рейс SU1781 выполняется на самолете Airbus A320.

Как свидетельствуют данные электронного табло аэропорта Шереметьево, борт совершил посадку в 23.25 мск.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".