ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв /ПРАЙМ/. Пассажирам рейса Сургут-Москва, которые опоздали на стыковочные рейсы из-за вынужденной посадки в Ханты-Мансийске, возместят все финансовые потери в полном объеме, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

"Глава региона поручила профильным ведомствам проконтролировать транспортировку каждого пассажира рейса. По словам Натальи Комаровой, пассажирам, которые опоздали на стыковочные рейсы, должны быть возмещены финансовые потери в полном объёме. Губернатор поручила ответственным лицам оказать при необходимости правовую и юридическую поддержку авиапассажирам", — сообщили журналистам в департаменте.

Ранее резервный борт "Аэрофлота" с 61 пассажиром рейса Сургут — Москва прилетел в Москву из Ханты-Мансийска.