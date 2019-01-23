МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Подозреваемый в захвате рейса Сургут-Москва Павел Шаповалов на борту самолета вел себя тихо, общался со стюардессой и не был пьян, рассказал журналистам один из пассажиров рейса.

Ранее резервный борт "Аэрофлота" с 61 пассажиром рейса Сургут-Москва на борту приземлился в Шереметьево.

"Он пригласил стюардессу и все беседы вел. Она ушла в кабину, вернулась обратно, опять переговорила, упрашивала его. И все, тишина. Он не буянил, ничего, тихий, спокойный был, не пьяный, нормальный был", — рассказал журналистам один из пассажиров рейса Александр.

Он уточнил, что о желании Шаповалова лететь в Афганистан пассажиры рейса узнали только из СМИ.

"Захотел в Афганистан лететь, это мы из прессы узнали. Он ничего не говорил. Он тихо, спокойно с ней поговорил, без шума. Вообще никаких подозрений не было", — рассказал он.

СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса Сургут-Москва Павла Шаповалова, в котором тот признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан.

"Он спокойно сидел, в окошко смотрел и все", — добавил пассажир.

Мужчина уточнил, что экипаж самолета ничего не говорил пассажирам, паники на борту не было.

"А чего бояться-то? Нечего там бояться было. Минут 40 прошло, передали, что заправщик подъедет и спецназ будет заходить. И через минут пять-десять они ворвались. Покричали немножко и забрали его. Он не сопротивлялся. Нам ничего не говорили, всю информацию мы узнали через прессу. Он спокойно общался, трезвый был", — рассказал он.

Другой пассажир, Кирилл Загорнов, также подтвердил журналистам, что подозреваемый в угоне вел себя тихо и не устраивал дебош.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".