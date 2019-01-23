МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Подозреваемый в захвате рейса Сургут-Москва Павел Шаповалов не пытался пробраться в кабину к пилотам, рассказал журналистам один из пассажиров рейса Виктор Филипченко.

Ранее резервный борт "Аэрофлота" с 61 пассажиром рейса Сургут-Москва на борту приземлился в "Шереметьево".

"Нет, он был на месте и никуда не пытался (проникнуть – ред.). В общем, непонятное дело", — ответил пассажир на вопрос, пытался ли мужчина проникнуть в кабину к пилоту.

Филипченко видел Шаповалова "мельком". Правоохранительные органы при задержании зашли с хвоста самолета, отметил пассажир

"Я его мельком видел. Они (правоохранительные органы – ред.) с хвоста зашли", — рассказал Филипченко.

Пассажир не видел, было ли у подозреваемого оружие.

"В Ханты-Мансийске капитан корабля, он тоже, видать, переживал, он говорит, сейчас мы высадимся, и будет досмотр самолета, багажа. В это время нас обеспечили горячим питанием ", — сказал Филипченко.

По его словам, потом всех пассажиров допросили правоохранительные органы и составили протоколы.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".